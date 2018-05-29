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Сборная Мексики сыграла вничью с командой Уэльса в товарищеском матче
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Сборная Мексики сыграла вничью с командой Уэльса в товарищеском матче 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Встреча, прошедшая в американском городе Пасадена, завершилась со счетом 0:0.
Мексиканская национальная команда примет участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Она сыграет в группе F со сборными Германии, Швеции и Южной Корей.
В рамках подготовки к мировому первенству мексиканцам также предстоит сыграть с командами Шотландии и Дании.
Ранее сообщалось, что сборная Франции одержала победу над командой Ирландии.
Футбол. Товарищеский матч Мексика — Уэльс — 0:0
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