Сборная Мексики сыграла вничью с командой Уэльса в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в американском городе Пасадена, завершилась со счетом 0:0.

Мексиканская национальная команда примет участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Она сыграет в группе F со сборными Германии, Швеции и Южной Корей.

В рамках подготовки к мировому первенству мексиканцам также предстоит сыграть с командами Шотландии и Дании.

Ранее сообщалось, что сборная Франции одержала победу над командой Ирландии.

Футбол. Товарищеский матч Мексика — Уэльс — 0:0