Дорога на «Лужники». Общие правила победы на чемпионате мира по футболу-2018

Финальная часть чемпионата мира по футболу, которые проводятся с 1930 года, имеет колоссальную зрительскую аудиторию и привлекает большой интерес во всём мире. Например, финал чемпионата 2006 года посмотрело 715,1 миллиона зрителей, что стало девятой телетрансляцией по количеству просмотров. Однако до финала мирового первенства ещё нужно добраться. Сделать это, согласно правилам, очень непросто. Ivbg.ru объясняет простые формулы проведения главного футбольного турнира планеты.

Формула проведения финального турнира чемпионата мира, использующаяся с 1998 года, предусматривает 32 команды-участника. Такая же формула будет использоваться и в 2018 году в России. Финальный турнир проходит в течение месяца и состоит из двух стадий: группового турнира и игр по кубковой системе на выбывание.

На стадии группового турнира команды делятся на 8 групп по четыре команды в каждой. В каждой группе команды проводят однокруговой турнир из трёх матчей (каждая команда должна сыграть с каждой). Матчи последнего тура в каждой группе проводятся в один день и начинаются одновременно. За победу в матче команда получает 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. Из каждой группы во второй раунд (плей-офф) выходят команды, занявшие первые два места, — всего 16 участников чемпионата, которые сойдутся лицом к лицу в стадии 1/8 финала.

В самом напряжённом и увлекательном втором раунде мундиаля команды играют матчи на выбывание — иными словами, проигравший заканчивает своё участие в турнире. Если счёт после окончания основного времени ничейный, назначается дополнительное время (два тайма по 15 минут), а если и оно не помогло выявить победителя, проводится серия пенальти. В 1/8 финала победители групп первого раунда играют со вторыми командами из других групп. Победители этих игр выходят в 1/4 финала, победители 1/4 финалов — в полуфинал. Команды, проигравшие в полуфиналах, разыгрывают третье место в матче между собой. Начиная с чемпионата 1998 года победитель матча за третье место получает бронзовые медали, проигравший в матче за третье место остаётся ни с чем.

Команды, которые одержали победы в полуфиналах, играют между собой финальный матч. Победители финала получают звание чемпионов мира, золотые медали и Кубок мира на временное хранение до следующего чемпионата. Проигравший финалист награждается серебряными медалями.

Немного статистики В общей сложности 207 различных сборных принимали участие в чемпионатах мира, однако только 24 команды попадали в четвёрку лучших, из них лишь половина (12 команд) доходила до финального матча и 8 команд становились чемпионами.

Самая титулованная сборная чемпионатов мира — Бразилия. Бразилия — единственная в мире сборная, участвовавшая в финальных турнирах всех чемпионатов мира, при этом она 5 раз выигрывала чемпионат и ещё дважды была финалистом.

Европейские команды выигрывали чемпионат мира 11, а южноамериканские 9 раз.