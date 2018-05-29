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Муса: «Нигерия в матче с Аргентиной не будет фокусироваться на Месси»
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Муса: «Нигерия в матче с Аргентиной не будет фокусироваться на Месси» 

SPORT24.ru 37 минут назад
Нападающий ЦСКА и сборной Нигерии Ахмед Муса поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года, а также от матча с Аргентиной. Встреча состоится 26 июня в Санкт-Петербурге.
«Мы не играем только против Месси, а против Аргентины. В этом матче все зависит от командной работы. Фокусироваться на одном Месси не будем. Мы сосредоточены на своей игре и желании выступить как можно лучше на чемпионате мира. Нужно смотреть на свои качества. Сборная Нигерии хочет преуспеть на мировом первенстве», — цитирует Мусу footballlive.ng.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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