Муса: «Нигерия в матче с Аргентиной не будет фокусироваться на Месси»

Нападающий ЦСКА и сборной Нигерии Ахмед Муса поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года, а также от матча с Аргентиной. Встреча состоится 26 июня в Санкт-Петербурге.

«Мы не играем только против Месси, а против Аргентины. В этом матче все зависит от командной работы. Фокусироваться на одном Месси не будем. Мы сосредоточены на своей игре и желании выступить как можно лучше на чемпионате мира. Нужно смотреть на свои качества. Сборная Нигерии хочет преуспеть на мировом первенстве», — цитирует Мусу footballlive.ng.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.