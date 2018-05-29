Андре Силва забил 1000-й гол в истории сборной Португалии

Силва отличился на 22-й минуте и открыл счет в игре, которая в итоге закончилась со счетом 2:2.

Португальцы забили свой юбилейный гол в 602-й игре сборной. Первый гол в официальных матчах сборная Португалии забила 18 декабря 1921 года, когда Альберто Аугуста отличился в матче со сборной Испании (1:3).

100-й гол Португалия забил 21 мая 1950 года, 200-й — в 1966 году, 300-й — в 1976-м и 400-й — в 1990-м. 500-й гол португальцы отправили в ворота соперников в 1998-м году по ходу квалификации на Евро-2000. 600-й гол за португальцев забил Нуно Гомеш (в 2001-м), Паулета из «ПСЖ» стал автором 700-го гола (2005), а Данни из «Зенита» забил 800-й гол в истории сборной в 2010-м. Автором 900-го гола в 2014 году стал Фабиу Коэнтрау.

Андре Силва выступает за сборную Португалии с 2016 года и в 15 матчах за сборную в квалификационных турнирах и на Кубке Конфедерации он забил 10 голов и отдал 2 результативных передачи.

На ЧМ-2018 Португалия сыграет с Испанией, Марокко и Ираном. Матч Португалия — Испания пройдет 15 июня на стадионе «Фишт» в Сочи.