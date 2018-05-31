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Головин и Смольников прошли допинг-контроль после матча с Австрией
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Головин и Смольников прошли допинг-контроль после матча с Австрией 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Футболисты сборной России Александр Головин и Игорь Смольников приняли участие в процедуре допинг-контроля после товарищеского матча с командой Австрии. Об этом сообщает ТАСС.
"Вчера после матча по два игрока от сборных России и Австрии приняли участие в процедуре допинг-контроля.
У российской команды допинг сдавали Александр Головин и Игорь Смольников", — говорится в заявлении пресс-службы российской национальной команды.
Ранее сборная России по футболу потерпела поражение в контрольном матче с национальной командой Австрии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев.
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