Головин и Смольников прошли допинг-контроль после матча с Австрией

Футболисты сборной России Александр Головин Игорь Смольников приняли участие в процедуре допинг-контроля после товарищеского матча с командой Австрии. Об этом сообщает ТАСС.

"Вчера после матча по два игрока от сборных России и Австрии приняли участие в процедуре допинг-контроля.

У российской команды допинг сдавали Александр Головин и Игорь Смольников", — говорится в заявлении пресс-службы российской национальной команды.

Ранее сборная России по футболу потерпела поражение в контрольном матче с национальной командой Австрии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев.