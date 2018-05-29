Евгений Трефилов вызвал 18 гандболисток на матч с Португалией

Женская сборная России утренним занятием 29 мая на базе в Новогорске завершила тренировочную сессию, которая длилась с 21 мая, в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2018 против команд Португалии и Австрии.

По её итогам тренерский штаб национальной команды во главе с Евгением Трефиловым назвал имена гандболисток, которые отправятся на игру с португальской сборной. Матч состоится 31 мая и пройдёт во вмещающем 2 200 зрителей муниципальном спортивно-концертном комплексе города Синиш.

Состав сборной России на поездку в Португалию выглядит следующим образом:

Левые полусредние: Полина Ведёхина , Елена Михайличенко (обе — «Лада»), Екатерина Баркалова ("Кубань");

Женская сборная России на базе в Новогорске вечером проведёт теоретическое занятие, а в ночь на 30 мая вылетит в Лиссабон, после чего проследует до города Синиш. Матч между сборными России и Португалии начнётся в 19:00 по московскому времени. Российские гандболистки встречей с португальской командой открывали отборочный цикл чемпионата Европы-2018, одержав победу в Москве со счётом 32:25. После матча с Португалией российские гандболистки 3 июня проведут встречу с командой Австрии в Астрахани.

Женская сборная России после четырёх туров в четвёртой отборочной группе занимает третье место, набрав четыре очка. Команда Португалии располагается на последней строчке (0 очков). Турнирную таблицу возглавляют сборные Румынии и Австрии, которые набрали по 6 очков.

Чемпионат Европы пройдёт с 29 ноября по 16 декабря во Франции. Участие в континентальном первенстве на данный момент обеспечили сборная Франции как хозяйка турнира, а также национальные команды Черногории и Дании.