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Главный тренер сборной Испании считает Роналду легендой
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Главный тренер сборной Испании считает Роналду легендой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: www.gazeta.ru
Наставник национальной сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от первого матча своей команды на чемпионате мира — 2018 против сборной Португалии, передает "Советский спорт".
"Мы будем играть против действующих чемпионов Европы. Это не сражение один на один. Тут важно то, как вы сыграете как команда.
Роналду — это легенда во всех смыслах этого слова, легендарный футболист, который творил чудеса во всех клубах, в которых играл. Такие футболисты могут в одиночку менять ход игры, и к этому невозможно подготовиться. Но можно подготовиться к матчу, взяв в расчет сильные и слабые стороны определенной команды. Это не Криштиану против Испании, не Криштиану против Рамоса, а Испания против Португалии. Иберийское дерби в рамках чемпионата мира, которое точно всем запомнится", — приводит слова специалиста The Times Of India.
Встреча между командами Испании и Португалии в рамках группового этапа ЧМ-2018 пройдет 15 июня на стадионе «Фишт» в Сочи.
Ранее защитник сборной России заявил о готовности повторить успех Евро-2008.
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