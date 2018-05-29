Гандболистки Кузнецова и Вяхирева вошли в состав сборной РФ на матч с командой Португалии 

ТАСС, 29 мая. Полина Кузнецова из македонского «Вардара» и Анна Вяхирева, представляющая клуб «Ростов-Дон», попали в заявку сборной России по гандболу на отборочный матч к чемпионату Европы 2018 года против команды Португалии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).
Матч состоится 31 мая в муниципальном спортивно— концертном комплексе португальского города Синиш, начало — 19:00 мск.
Первый матч между командами, который прошел в Москве, завершился со счетом 32:25 в пользу россиянок. В турнирной таблице за два тура до окончания отборочного турнира сборная России занимает третье место в группе, набрав четыре очка, португалки идут четвертыми (0 очков). В финальную часть чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы и лучшая команда из занявших третье место.
Чемпионат Европы пройдет с 29 ноября по 16 декабря во Франции. Участие в финальной части европейского первенства обеспечили сборная Франции как хозяйка турнира, а также национальные команды Черногории и Дании.
Состав российской команды
Вратари: Елена Уткина ("Лада"), Анастасия Рябцева ("Астраханочка");
левые крайние: Полина Кузнецова ("Вардар"), Юлия Маркова ("Динамо-Синара");
левые полусредние: Полина Ведёхина, Елена Михайличенко (обе — «Лада»), Екатерина Баркалова ("Кубань");
разыгрывающие: Дарья Дмитриева ("Лада"), Ярослава Фролова ("Кубань"), Милана Таженова ("Астраханочка");
линейные: Ксения Макеева ("Ростов-Дон"), Екатерина Матлашова ("Кубань");
правые полусредние: Анна Сень, Валерия Маслова (обе — «Ростов-Дон»), Ирина Снопова ("Лада"), Валентина Вернигорова ("Кубань");
правые крайние: Анна Вяхирева ("Ростов-Дон"), Анастасия Макина ("Динамо-Синара").