Гандболистки Кузнецова и Вяхирева вошли в состав сборной РФ на матч с командой Португалии

ТАСС , 29 мая. Полина Кузнецова из македонского «Вардара» и Анна Вяхирева , представляющая клуб «Ростов-Дон», попали в заявку сборной России по гандболу на отборочный матч к чемпионату Европы 2018 года против команды Португалии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Матч состоится 31 мая в муниципальном спортивно— концертном комплексе португальского города Синиш, начало — 19:00 мск.

Первый матч между командами, который прошел в Москве, завершился со счетом 32:25 в пользу россиянок. В турнирной таблице за два тура до окончания отборочного турнира сборная России занимает третье место в группе, набрав четыре очка, португалки идут четвертыми (0 очков). В финальную часть чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы и лучшая команда из занявших третье место.

Чемпионат Европы пройдет с 29 ноября по 16 декабря во Франции. Участие в финальной части европейского первенства обеспечили сборная Франции как хозяйка турнира, а также национальные команды Черногории и Дании.

Состав российской команды