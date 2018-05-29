​Тренер сборной Австрии выделил самых ярких игроков сборной России 

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода накануне контрольного матча со сборной России отметил группу атаки Станислава Черчесова. Отдельно он выделил нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
— Россия готовится к домашнему чемпионату мира, и завтра у игроков будет шанс доказать, что они достойны попасть в заявку. У России сильная группа атаки. Они быстро переходят из обороны в наступление и действуют в контрпрессинге. Из футболистов отмечу форварда Смолова, а также хорошую полузащиту: Головин, Ерохин, Дзагоев, Самедов справа и Жирков слева, — сказал Фода. — Мои воспоминания о Черчесове? Мы не раз встречались и как игроки, и как тренеры. Помню матч, когда мой «Штурм» уступил его «Тиролю» в Кубке Австрии 0:3. Или матч, когда мы были футболистами. «Байер» выступал в Кубке против Дрездена, и дело дошло до пенальти. Я забил свой 11-метровый, но Черчесов отбил заключительный удар моей команды. Наш игрок хотел его перекинуть. Но вратарь Черчесов сыграл опытно, отразил пенальти, и мы вылетели.
— Сыграет ли Давид Алаба с Россией?
— С уверенностью не могу ответить на этот вопрос. Давид сказал, что ему лучше, но пока ни о чем нельзя судить с уверенностью.
Товарищеский матч России с Австрией состоится завтра, 30 мая. Начало в 21:45 МСК.