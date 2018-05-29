Ещё
​Тренер сборной Австрии выделил самых ярких игроков сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

​Тренер сборной Австрии выделил самых ярких игроков сборной России 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Австрии Франко Фода накануне контрольного матча со сборной России отметил группу атаки Станислава Черчесова. Отдельно он выделил нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
— Россия готовится к домашнему чемпионату мира, и завтра у игроков будет шанс доказать, что они достойны попасть в заявку. У России сильная группа атаки. Они быстро переходят из обороны в наступление и действуют в контрпрессинге. Из футболистов отмечу форварда Смолова, а также хорошую полузащиту: Головин, Ерохин, Дзагоев, Самедов справа и Жирков слева, — сказал Фода. — Мои воспоминания о Черчесове? Мы не раз встречались и как игроки, и как тренеры. Помню матч, когда мой «Штурм» уступил его «Тиролю» в Кубке Австрии 0:3. Или матч, когда мы были футболистами. «Байер» выступал в Кубке против Дрездена, и дело дошло до пенальти. Я забил свой 11-метровый, но Черчесов отбил заключительный удар моей команды. Наш игрок хотел его перекинуть. Но вратарь Черчесов сыграл опытно, отразил пенальти, и мы вылетели.
— Сыграет ли Давид Алаба с Россией?
— С уверенностью не могу ответить на этот вопрос. Давид сказал, что ему лучше, но пока ни о чем нельзя судить с уверенностью.
Товарищеский матч России с Австрией состоится завтра, 30 мая. Начало в 21:45 МСК.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Манчини: "Надеюсь, Балотелли принесёт пользу сборной Италии" Камбьяссо приедет на ЧМ в качестве тренера сборной Колумбии Сборная Франции на классе расправилась с Ирландией
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельная драка12
Избран новый президент ОКР2
Кремль прокомментировал переезд Абрамовича в Израиль187
Загитова и ее новая любовь15
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
00:39
Песков напомнил условие получения гражданства Монсоном
MMA
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение