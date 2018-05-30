Яго Аспас: Мората? Даже Гетце не едет на чемпионат мира

«Я разговаривал с ним, — приводит AS слова Аспаса. — Но такое решение принял главный тренер команды. Много хороших игроков не попали в составы своих сборных.

Вспомните хотя бы Гетце, который забил в финале чемпионата мира, и он не едет на турнир. Если у тебя был неудачный сезон, найдутся другие игроки, которые были лучше и должны поехать на чемпионат мира».

30-летний форвард «Сельты» в нынешнем сезоне забил 23 гола в 37 матчах чемпионата и Кубка Испании. На счету Мораты 15 голов в 48 играх за «Челси».