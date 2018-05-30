Ещё
Яго Аспас: Мората? Даже Гетце не едет на чемпионат мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яго Аспас: Мората? Даже Гетце не едет на чемпионат мира 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард сборной Испании Яго Аспас высказался об отсутствии в составе команды нападающего «Челси» Альваро Мораты.
«Я разговаривал с ним, — приводит AS слова Аспаса. — Но такое решение принял главный тренер команды. Много хороших игроков не попали в составы своих сборных.
Вспомните хотя бы Гетце, который забил в финале чемпионата мира, и он не едет на турнир. Если у тебя был неудачный сезон, найдутся другие игроки, которые были лучше и должны поехать на чемпионат мира».
30-летний форвард «Сельты» в нынешнем сезоне забил 23 гола в 37 матчах чемпионата и Кубка Испании. На счету Мораты 15 голов в 48 играх за «Челси».
Советский спорт: последние новости
EHF сократила дисквалификацию Дувакиной, Дудиной и Скоробогатченко Аргентина разгромила Гаити, Месси оформил хет-трик Главный тренер сборной Австрии Франко Фода: У России отмечу Смолова, Головина, Дзагоева, Самедова и Ерохина
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горячая бразильянка надела форму сборной России33
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник54
Смертельная драка18
Овечкину пожелали смерти9
«Тосно» отказали в лицензии
Видео
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
04:51
Секретное оружие: кто спасет Россию на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение