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Олег Браташ: «Я продолжу работу с олимпийской сборной»
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Олег Браташ: «Я продолжу работу с олимпийской сборной» 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ заявил, что продолжит работу с командой в следующем сезоне. Также специалист будет заниматься внедрением программы подготовки хоккеистов. Напомним, что свой пост в сборной он занимает с 2016 года.
— Я продолжу работу с олимпийской сборной, — цитирует «Р-Спорт» Браташа. — Все остальное время буду заниматься внедрением программы подготовки хоккеистов. План на новый сезон известен: олимпийская команда сыграет в Сочи, на Кубках Германии и Словакии, еще один турнир в декабре плюс Еврочеллендж в апреле. Над составом, конечно, думаем. Он уже крутится у меня в голове.
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