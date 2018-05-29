EHF сократила дисквалификацию трех российских гандболисток до 12 месяцев

ТАСС , 29 мая. Европейская федерация гандбола (EHF) сократила дисквалификацию игроков женской молодежной сборной России Антонины Скоробогатченко Марии Дудиной и Марии Дувакиной до 12 месяцев. Об этом сообщает пресс— служба Федерации гандбола России (ФГР).

EHF удовлетворила апелляцию Федерации гандбола России о сокращении дисквалификации спортсменок до 12 месяцев. 19 января EHF дисквалифицировала спортсменок на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Их допинг-пробы, которые были взяты во время чемпионата Европы 2017 года, дали положительный результат на мельдоний, сборная России была лишена серебряных медалей турнира. Позднее срок дисквалификации спортсменок был сокращен до 17 месяцев.

"Мы довольны тем, что наша апелляция в отношении игроков была удовлетворена, — сказал генеральный директор ФГР Лев Воронин . — Мы сделали все, чтобы защитить права наших спортсменок, спасибо клубам, что они поддерживали своих игроков на протяжении всего срока дисквалификации. Хочется отметить юристов, которые проделали огромную работу. Суд принял во внимание то обстоятельство, что гандболистки не принимали запрещенные вещества преднамеренно, считаем, что сокращение срока дисквалификации игроков молодежной сборной России — большая победа".

Чемпионат Европы проходил с 27 июля по 6 августа 2017 года в Словении. Россиянки в финале уступили команде Франции со счетом 26:31. В сентябре EHF сообщила о том, что допинг-пробы трех россиянок дали положительные результаты. Одна проба была сдана во время группового этапа первенства, остальные две — по ходу раунда плей-офф соревнований.