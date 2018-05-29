Нойер, не игравший с сентября 2017 года, будет защищать ворота Германии в матче с Австрией

Нойер из-за перелома плюсневой кости не играл в официальных матчах с сентября 2017 года.

«Мы проведем еще один спарринг с молодежной командой в среду, и Мануэль сыграет тайм. Это должно помочь ему вернуть уверенность. Я не вижу в том, как он работает на тренировках, какие-либо ограничения. Ощущение, что он все это время играл.

Он проходил еще одно медобследование: он полностью здоров, и это вселяет увереность. Похоже, Мануэль сыграет в матче с Австрией, ничего не должно помешать. Ему нужны эти игры. Это будет настоящим испытанием, а нам надо будет принять решение: поедет он на чемпионат мира или нет», — цитирует Кепке официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Немцы сыграют контрольный матч против Австрии 2 июня. На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Германии сыграет с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.