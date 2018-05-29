Ещё
Нойер, не игравший с сентября 2017 года, будет защищать ворота Германии в матче с Австрией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нойер, не игравший с сентября 2017 года, будет защищать ворота Германии в матче с Австрией 

Советский спорт 2 часа назад
Нойер из-за перелома плюсневой кости не играл в официальных матчах с сентября 2017 года.
«Мы проведем еще один спарринг с молодежной командой в среду, и Мануэль сыграет тайм. Это должно помочь ему вернуть уверенность. Я не вижу в том, как он работает на тренировках, какие-либо ограничения. Ощущение, что он все это время играл.
Он проходил еще одно медобследование: он полностью здоров, и это вселяет увереность. Похоже, Мануэль сыграет в матче с Австрией, ничего не должно помешать. Ему нужны эти игры. Это будет настоящим испытанием, а нам надо будет принять решение: поедет он на чемпионат мира или нет», — цитирует Кепке официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Немцы сыграют контрольный матч против Австрии 2 июня. На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Германии сыграет с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.
Советский спорт: последние новости
Франция переиграла Ирландию в товарищеском матче Патрик Фишер: Я очень горд тем, что мы сделали, это невероятно Главный тренер сборной Австрии Франко Фода: У России отмечу Смолова, Головина, Дзагоева, Самедова и Ерохина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон озвучил требования Абрамовичу70
Победителя ЧМ-2018 вычислили по калькулятору16
Кремль прокомментировал переезд Абрамовича в Израиль198
Самедов отказался цепляться за футбол
Смертельная драка18
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
00:39
Песков напомнил условие получения гражданства Монсоном
MMA
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение