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Идову: «Во время матча с Аргентиной в Санкт-Петербурге буду ощущать себя как дома»
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Идову: «Во время матча с Аргентиной в Санкт-Петербурге буду ощущать себя как дома» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Амкара» и сборной Нигерии Брайан Идову поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Сборная Нигерии выступит в группе D, где ее соперниками будут команды Аргентины, Хорватии и Исландии.
«Здорово быть частью национальной команды, я благодарен за это.
У сборной Нигерии тяжелая группа, в соперниках у нас будут классные команды. Но у нас тоже хорошая команда. Все думают, что мы андердоги группы, и это должно сыграть нам на руку. У нас будет дополнительная мотивация доказать людям обратное.
Не думаю, что на чемпионате мира у меня будет преимущество в связи с тем, что я выступаю в России. Лишь во время матча в Санкт-Петербурге (со сборной Аргентины) буду ощущать себя как дома. Да, я играл на стадионе «Санкт-Петербург», и меня там будут поддерживать друзья и родные, что добавит мне мотивации. Поэтому в игре с Аргентиной у меня будет преимущество. Но только в этой игре. Что касается игр со сборными Исландии (матч пройдет в Волгограде) и Хорватии (Калининграде), то на этих стадионах я не играл и даже в городах этих не был», — цитирует Идову aoifootball.com.
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