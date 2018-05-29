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Яго Аспас: У всех игроков сборной Испании есть амбиции играть в стартовом составе на ЧМ-2018
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Яго Аспас: У всех игроков сборной Испании есть амбиции играть в стартовом составе на ЧМ-2018 

Советский спорт 1 час назад
Мората не попал в окончательный состав сборной Испании на ЧМ-2018
«Я еще не разговаривал с главным тренером относительно своей позиции на поле. В любом случае, я готов действовать на том месте, где буду приносить наибольшую пользу команде. Я очень много работал, чтобы оказаться здесь. У всех футболистов сборной Испании есть амбиции играть в стартовом составе. Отсутствие в заявке Мораты? Я разговаривал с ним, но это решение принял главный тренер. Марио Гетце забил победный мяч в финале прошлого чемпионата мира, но сейчас его нет в составе сборной Германии», — приводит слова Аспаса официальный сайт сборной Испании.
Испанцы на групповом этапе чемпионата мира-2018 сыграют с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).
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