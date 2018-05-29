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Александр Кержаков: «Игнашевич будет одним из лучших в сборной»
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Александр Кержаков: «Игнашевич будет одним из лучших в сборной» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поддержал приглашение защитника ЦСКА Сергея Игнашевича в национальную команду для подготовки к чемпионату мира-2018. По мнению Кержакова, 38-летний футболист будет одним из лидеров обороны сборной.
— Его приглашение — вынужденная мера, — сказал Кержаков. — Но при этом не сомневаюсь, что он будет одним из лучших в сборной в своем амплуа. Игнашевич — суперопытный и классный защитник. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Полностью интервью Кержакова // Сборная России на чемпионате мира по футболу
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