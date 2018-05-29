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Черчесов: сборная России постарается выиграть в не самом лёгком матче
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Черчесов: сборная России постарается выиграть в не самом лёгком матче 

Чемпионат.com 20 часов назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеской встречи с командой Австрии, которая состоится 30 мая, ответил на вопрос, что для его команды может означать поражение, учитывая то, что австрийцы ещё не проигрывали в Инсбруке.
"Мы не рассуждаем — что будет «если». Мы будем по-максимуму выкладываться, чтобы выиграть. А первый раз — когда-то бывает, так что мы постараемся выиграть в не самом лёгком матче", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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