Главный тренер сборной России назвал причину поражения от австрийцев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал результат контрольного матча с командой Австрии, в котором его подопечные потерпели поражение. По словам специалиста, он рассчитывал на победу, передает "Советский спорт"

"Результат нужен всегда. Мы хотели выиграть сегодня, но, к сожалению, проиграли", — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

По его словам, причиной неудачного результата стала усталость российских футболистов после проведенного тренировочного сбора.

"Мы были чуть-чуть не такие свежие, как хотелось бы. Понятно, что 12 дней мы отработали, которые должны дать нам возможность быстрее думать, бегать и мыслить. Как говорится, все идет своим чередом", — подчеркнул тренер сборной России.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев.