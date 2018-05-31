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Главный тренер сборной России назвал причину поражения от австрийцев
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Главный тренер сборной России назвал причину поражения от австрийцев 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал результат контрольного матча с командой Австрии, в котором его подопечные потерпели поражение. По словам специалиста, он рассчитывал на победу, передает "Советский спорт".
"Результат нужен всегда. Мы хотели выиграть сегодня, но, к сожалению, проиграли", — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».
По его словам, причиной неудачного результата стала усталость российских футболистов после проведенного тренировочного сбора.
"Мы были чуть-чуть не такие свежие, как хотелось бы. Понятно, что 12 дней мы отработали, которые должны дать нам возможность быстрее думать, бегать и мыслить. Как говорится, все идет своим чередом", — подчеркнул тренер сборной России.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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