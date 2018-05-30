Гандбольная «Лада» подписала голкипера Ирину Михайлюту

В суперлиге за родной для себя кубанский коллектив Ирина дебютировала в феврале 2011 года. А тем же летом была призвана в молодежную сборную на чемпионат Европы среди 19-летних гандболисток, который проводился в Нидерландах, где россиянки стали девятыми. Год спустя на чемпионате мира среди 20-летних в Чехии она с этой же командой, лидерами которой являлись тольяттинки Дарья Вахтерова и Вероника Гаранина, финишировала пятой.