Гандбольная «Лада» подписала голкипера Ирину Михайлюту 

В суперлиге за родной для себя кубанский коллектив Ирина дебютировала в феврале 2011 года. А тем же летом была призвана в молодежную сборную на чемпионат Европы среди 19-летних гандболисток, который проводился в Нидерландах, где россиянки стали девятыми. Год спустя на чемпионате мира среди 20-летних в Чехии она с этой же командой, лидерами которой являлись тольяттинки Дарья Вахтерова и Вероника Гаранина, финишировала пятой.
В начале уходящего сезона ныне 24-летняя Михайлюта из-за переизбытка вратарей в «Кубани» была отправлена в аренду в столичный «Луч». Однако в конце октября, успев отыграть за московский коллектив всего три поединка, была возвращена обратно и провела за клубную дружину Евгения Трефилова 29 матчей, включая 18 — в чемпионате России. Ее суммарный коэффициент полезного действия в сезоне 2017/2018 гг. оказался близок к 32%, сообщает официальный сайт «Лады».