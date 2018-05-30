Сборная Перу одолела шотландцев в товарищеском матче

Национальная команда Перу принимала в Лиме шотландскую сборную. Хозяева поля в товарищеском матче добились победы со счетом 2:0. Один из мячей перуанцев забил нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан

Под занавес первого тайма перуанская сборная, пробившаяся на чемпионат мира в Россию, вышла вперед усилиями Кристиана Куэва. После перерыва Джефферсон Фарфан упрочил преимущество «бело-красных».

На чемпионате мира в России сборная Перу выступит в группе «С» вместе с командами Франции, Австралии и Дании.