Аргентина — Гаити — 4:0 (обзор)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх товарищеских матчей с участием национальных сборных, которые продолжают готовиться к Чемпионату Мира 2018 года.

Аргентина — Гаити — 4:0