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Аргентина — Гаити — 4:0 (обзор)
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Аргентина — Гаити — 4:0 (обзор)
Soccer News
1 час назад
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Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры трёх товарищеских матчей с участием национальных сборных, которые продолжают готовиться к Чемпионату Мира 2018 года.
Аргентина — Гаити — 4:0
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