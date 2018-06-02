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Сборная России тренируется в полном составе
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Сборная России тренируется в полном составе 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: ТАСС
Сегодня, 2 июня, сборная России проводит очередную тренировку в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира — 2018. Команда работает в полном составе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
В четверг, 31 мая сообщалось, что защитник Константин Рауш не принял участия в тренировке из-за проблем с мышцами спины.
Сборная России в матче-открытия чемпионата мира—2018 сыграет с командой Саудовской Аравии 14 июня. После чего подопечные Станислава Черчесова проведут остальные игры группового этапа с Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).
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