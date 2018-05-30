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Защитник сборной России заявил о готовности повторить успех Евро-2008
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Защитник сборной России заявил о готовности повторить успех Евро-2008 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной России по футболу Константин Рауш выразил мнение, что нынешнему составу национальной команды по силам повторить успех российской сборной на чемпионате Европы — 2008, передает ТАСС.
"В футболе все может быть. Мне кажется, если бы сейчас был 2008 год и вы бы сказали, что команда станет третьей на чемпионате Европы, никто бы не поверил. Такое должно просто сложиться. Ты чувствуешь, что на поле команда, что она выкладывается.
Конечно, снова стать третьими будет сложно. Но если у нас будет все то, о чем я говорил, мы можем чего-то добиться", — сказал Рауш.
28-летний футболист с детства жил и воспитывался в Германии. В 2017 году он получил российский паспорт и начал выступать за сборную России.
30 мая россияне сыграют с Австрией в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018. "Газета.Ru" проведет онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее игрок сборной России выделил двух футболистов команды Австрии.
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