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Жуков надеется на встречу сборной России с командой Германии на ЧМ-2018 по футболу
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Жуков надеется на встречу сборной России с командой Германии на ЧМ-2018 по футболу 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков надеется на встречу сборной России с командой Германии на чемпионате мира по футболу.
"Что касается большого футбола, чемпионата мира, то, если сборная России встретится с командой Германии, я думаю, это будет большой успех для нашей команды. Для этого надо сначала из группы выйти, может быть, где-то в полуфинале… это было бы неплохо", — сказал Жуков на встрече с вице-президентом Бундестага ФРГ Вольфгангом Кубики.
"Думаю, что сборная России способна на это", — отреагировал Кубик. «Что ж, будем на это надеяться», — ответил первый вице-спикер Госдумы.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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