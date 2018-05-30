Жуков надеется на встречу сборной России с командой Германии на ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 30 мая. / ТАСС /. Первый вице-спикер Госдумы , почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков надеется на встречу сборной России с командой Германии на чемпионате мира по футболу.

"Что касается большого футбола, чемпионата мира, то, если сборная России встретится с командой Германии, я думаю, это будет большой успех для нашей команды. Для этого надо сначала из группы выйти, может быть, где-то в полуфинале… это было бы неплохо", — сказал Жуков на встрече с вице-президентом Бундестага ФРГ Вольфгангом Кубики.

"Думаю, что сборная России способна на это", — отреагировал Кубик. «Что ж, будем на это надеяться», — ответил первый вице-спикер Госдумы.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.