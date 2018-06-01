Экс-игрок сборной России назвал причины поражения команды от Австрии 

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко прокомментировал поражение подопечных Станислава Черчесова в товарищеском матче против команды Австрии (0:1).
"Тренерский штаб, очевидно, хотел поэкспериментировать и убрать одного игрока из защиты, чтобы сделать более насыщенной среднюю линию. Такой вариант, наверное, готовился под игру с Саудовской Аравией в первом матче группового этапа чемпионата мира — 2018. Но в итоге защита оказалась слабее, а нападение не стало сильнее.
Даже когда мы играли в трех центральных защитников с Бразилией, команда создавала гораздо больше моментов в атаке. Думаю, эксперимент не удался, и в четыре защитника мы больше играть не будем", — передает слова Кириченко газета «Известия».
5 июня на стадионе «ВЭБ-Арена» Россия сыграет товарищеский матч против команды Турции.
Ранее сообщалось, что ученые из Австрии вычислили будущего чемпиона мира по футболу.