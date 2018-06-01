Экс-игрок сборной России назвал причины поражения команды от Австрии

"Тренерский штаб, очевидно, хотел поэкспериментировать и убрать одного игрока из защиты, чтобы сделать более насыщенной среднюю линию. Такой вариант, наверное, готовился под игру с Саудовской Аравией в первом матче группового этапа чемпионата мира — 2018. Но в итоге защита оказалась слабее, а нападение не стало сильнее.

Даже когда мы играли в трех центральных защитников с Бразилией, команда создавала гораздо больше моментов в атаке. Думаю, эксперимент не удался, и в четыре защитника мы больше играть не будем", — передает слова Кириченко газета «Известия»

5 июня на стадионе «ВЭБ-Арена» Россия сыграет товарищеский матч против команды Турции.

Ранее сообщалось, что ученые из Австрии вычислили будущего чемпиона мира по футболу.