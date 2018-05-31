Все идет по плану

За две недели до чемпионата мира сборная России проиграла Австрии в товарищеском матче со счетом 0:1. Встреча стала итогом зарубежного сбора национальной команды — подопечные Черчесова возвращаются в Москву. Как складывалась подготовка и чем завершилась генеральная репетиция в преддверии ЧМ — в материале «Ленты.ру»

До стартового поединка россиян на домашнем чемпионате мира осталось…. Да почти ничего и не осталось. Сюрпризов тоже не осталось. Состав команды Станислава Черчесова более-менее ясен. Единственным новичком стал Сергей Игнашевич , призванный заменить очередного выбывшего по причине травмы защитника: на этот раз освобождение по здоровью получил Руслан Камболов из «Рубина». Наставник россиян сумел открыть портал в 2016-й, снова проигнорировав действующего чемпиона России. Игорь Денисов , несмотря на все свои старания, увы, вне заявки.

Но сюрпризов все равно хочется. И десант акул пера вслед за командой высадился в горах Австрии, где любит проводить сборы со своими командами Черчесов.

Голодные до новостей журналисты вглядывались в тренировочную рутину, мучительно выискивая инфоповоды. Безобидный ушиб Федора Смолова держался до первого опровержения как возможно серьезная травма, ставящая под сомнение участие форварда в мундиале. Вопросами забросали Федора Чалова Артемом Дзюбой , якобы неожиданно, на самом флажке получивших вызов в команду.

Подобная дефибрилляция сотрясала тело угасающего в перерывах между товарищескими матчами интереса к национальной команде. Но стабильного пульса было не дождаться. Главный антиньюсмейкер команды, по совместительству ее главный тренер, отбрыкивался от журналистов казенными и предсказуемыми фразами.

Задача — выход из группы. Почему Владимир Габулов , напропускавший охапку мячей в чемпионате Бельгии, вызван? Потому что вызван. Обиделся ли на невызов Денис Глушаков ? Конечно, нет. Эти ответы Черчесова автор сперва набрал, а только потом проверил их наличие на полосах спортивных изданий. Тренер пока не успел погубить надежды россиян на успешное выступление, но почти справился с аналогичной задачей по снижению интереса рядовых болельщиков к первой команде страны.

Хотя надо отдать должное и Черчесову. Специалист попытался сосредоточить внимание аудитории, публично пригласив на тренировку команды не кого-нибудь, а президента страны Владимира Путина . Пресс-секретарь главы государства вежливо намекнул на несбыточность сценария.

О Головине, к слову, заговорили не только в Америке. Сообщается, что игрока ЦСКА в своих рядах не прочь видеть французский «Монако». Сделку могут оформить не дожидаясь начала чемпионата мира.

В общем, подготовка к товарищеской встрече, соперником по которой вполне логично избрана страна-хозяйка сборов Австрия, прошла без особых новостей.

Россия отыграла с топовыми сборными и сосредоточилась на менее звездных спарринг-партнерах. Австрия, безусловно, опасный соперник. Хотя команде и не удалось отобраться на чемпионат мира.

Австрия не знает поражений в родных стенах, в Инсбруке. Половина игроков выступает за рубежом: в чемпионате соседней Германии или в английской премьер-лиге. Как и три года назад, за бровку отвечает Давид Алаба из мюнхенской «Баварии». В нападении грозный Марко Арнаутович , представляющий английский «Вест Хэм Юнайтед».

В коллекцию скальпов ее футболисты могут записать доведение до увольнения не кого-нибудь, а самого синьора Фабио Капелло . Именно тогда, во время квалификации к Евро-2016 австрийцы придушили российскую сборную в матче на «Открытие-Арене» — 1:0. Специалист сразу после встречи отмел вероятность отставки. А месяц спустя покинул если не Россию, то тренерский штаб национальной команды. Еще некоторое время итальянец будет радостно облагаться налогами по заниженной в сравнении с европейскими ставкой. Гол, оборвавший жирнейший контракт с Российским футбольным союзом (РФС), как признался сам маэстро уже в относительно свежем интервью, был забит из «гранд-офсайда». Кажется, кого-то одолела тоска по сборной России.

Как и Сергея Игнашевича. 38-летнего защитника не за зря вызвали в сборную — в матче с австрийцами футболист появился в стартовом составе. Вместе с такими же ветеранами Юрием Жирковым (34) и Александром Самедовым (33).

На первых минутах встречи российская команда захватила инициативу. Самедов со штрафного неплохо закрутил мяч на дальнюю штангу, заставив вратаря австрийцев не без паники перевести его на угловой. Однако подача с угла поля ничего россиянам не принесла. Через десять минут все тот же Самедов решился на дальний удар, но он оказался неточным.

На этом опасные моменты сборной России в первом тайме закончились. Обе команды держали невысокий темп. Присутствующий на стадионе Жозе Моуринью сдвинул кепку глубоко на нос и скорее думал о следующем сезоне в МЮ, чем о происходящем на поле. На фоне высоких нагрузок комбинационная игра у россиян не клеилась совсем. Российские футболисты катали мяч в центре поля, нехотя пытаясь обострить ход встречи.

В это же время австрийцы пытались атаковать и действовали активно. Сначала Жуль зарядил из-за штрафной, но промахнулся. На 28-й минуте хавбек «Шальке-04» Алессандро Шепф все-таки вскрыл ворота Акинфеева, точно пробив в правую девятку после паса Арнаутовича. Забитый мяч придал австрийцам сил, тогда как россияне все чаще ошибались и фолили.

Во втором тайме хозяева продолжили наращивать темп и придумывать новые комбинации. Россияне безуспешно пытались выполнить тренерскую установку. В атаке все так же ничего не получалось.

Черчесов выпустил на поле Алана Дзагоева . Игра обострилась, но вновь не в ту сторону — Жуль пробил в правый угол, спас Акинфеев. Затем Смолов запорол, пожалуй, лучший момент российской команды, без сопротивления пробив мимо ворот из пределов штрафной. Через 15 минут Федор уступил место на поле Дзюбе. На этом игра остановилась окончательно: против четырех ударов в створ от соперника россияне не показали ровным счетом ничего дельного.

Три года назад сборная России уже проиграла австрийцам прямо перед стартом чемпионата Европы. Тогда итальянец Капелло был экстренно заменен на россиянина Слуцкого. Менять что-то или кого-то сейчас — невозможно. Остается только верить. Впереди у сборной матч с Турцией в Москве — генеральный прогон перед стартующим 14 июня мировым первенством.