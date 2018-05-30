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Трефилов считает, что женской сборной России по гандболу нужно обновление состава перед ОИ
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Трефилов считает, что женской сборной России по гандболу нужно обновление состава перед ОИ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 30 мая. Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов считает, что российской команде нужно обновление состава перед Олимпийскими играми 2020 года в Токио. Слова Трефилова приводит пресс-служба Федерации гандбола России.
Сборная России завершила подготовительный сбор в Новогорске к отборочным матчам чемпионата Европы 2018 года против команд Португалии и Австрии. Тренерский штаб внес в заявку на первый матч против португалок 18 игроков, среди которых не оказалось олимпийских чемпионок Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Майи Петровой, Виктории Калининой и Екатерины Ильиной.
"Мы старались девушек сильно не нагружать. Меня порадовало, как работали молодые игроки, среди них есть талантливые гандболистки, но фамилий называть не буду. Самое главное, хочется пожелать им здоровья, чтобы не было травм, а остальное — приложится. Важно, что у нас есть видение, что, если кто-то из игроков в ближайшее время решит завершить карьеру, у нас будет, кем их заменить", — сказал Трефилов.
"Я и дальше буду привлекать молодых игроков. После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро многие завершили карьеру, а до Игр в Токио два года, и целый ряд гандболисток моложе не станут. Обновление состава необходимо, нам нужна «свежая кровь», — добавил он.
Матч команд Россия — Португалия состоится 31 мая в муниципальном спортивно-концертном комплексе португальского города Синиш, начало — 19:00 мск. Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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