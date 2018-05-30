Шишкарёв: сейчас главная задача — найти заказчика в деле о мельдонии

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев рассказал о расследовании по делу о положительных допинг-пробах на мельдоний трёх гандболисток юниорской сборной России.

«Несмотря на то, что срок скостили, следственные действия продолжаются. К этому делу подключена ФСБ Генпрокуратура . Доктор Краснов явно действовал не по своей инициативе.

У трёх человек из команды нашли мельдоний, и это не простая его халатность. Он в нарушение всех инструкций передавал таблетки в пластиковом стаканчике, а не в упаковке.

Сейчас он получил справедливое административное наказание, его на полтора года отстранили от спортивной деятельности. Дело рассматривалось в суде Волгограда.