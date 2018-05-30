Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев рассказал о расследовании по делу о положительных допинг-пробах на мельдоний трёх гандболисток юниорской сборной России.
«Несмотря на то, что срок скостили, следственные действия продолжаются. К этому делу подключена ФСБ и Генпрокуратура. Доктор Краснов явно действовал не по своей инициативе.
У трёх человек из команды нашли мельдоний, и это не простая его халатность. Он в нарушение всех инструкций передавал таблетки в пластиковом стаканчике, а не в упаковке.
Сейчас он получил справедливое административное наказание, его на полтора года отстранили от спортивной деятельности. Дело рассматривалось в суде Волгограда.
После того, как всё завершилось хэппи-эндом, девочкам скостили срок, основная задача — найти заказчиков этой диверсии в отношение наших гандболисток», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.