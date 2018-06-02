В Калининграде в преддверии ЧМ-2018 открылся инклюзивный детский парк с футбольным полем

КАЛИНИНГРАД, 2 июня. / ТАСС /. Российский Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» при поддержке системы Coca-Cola в России и областных властей открыл в субботу в Калининграде первый инклюзивный детский парк c футбольным полем. Площадка разместилась на старейшем в России стадионе «Балтика», построенном в 1982 году, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Когда мы приняли решение о поддержке чемпионата мира FIFA в России, мы задумались над тем, как мы можем оставить что-то осязаемое, положительное уже после того, как закончатся игры чемпионата.

И сегодня, здесь, в очередной раз, мы видим, как эта мечта становится реальностью", — сказал на церемонии открытия парка директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Микаэль Вине.

Он отметил, что такие парки уже открылись в Волгограде, Саранске и Ростове-на-Дону и появятся во всех 11 городах-организаторах ЧМ-2018.

"Создание инклюзивной инфраструктуры в российских городах — важный элемент нашей кампании. Я уверен, что этот игровой парк станет центром активного отдыха детей и еще одним значимым этапом на пути строительства инклюзивного общества в России", — подчеркнул Вине.

"Уже более десяти лет Фонд «Обнаженные сердца» создает инклюзивные игровые пространства, где дети и подростки c особенностями могут играть со сверстниками, дружить и развиваться", — отметила президент Фонда «Обнаженные сердца» Ася Залогина, выразив благодарность Coca-Cola за поддержку проекта.

"Мы идем к одной цели — помочь становлению общества без барьеров и изменению отношения к людям с особенностями развития. Открытие инклюзивного игрового парка в Калининграде — еще один важный шаг в данном направлении", — подчеркнула она.

Губернатор области Антон Алиханов сообщил, что региональные власти планируют развивать идею инклюзивных парков в регионе.

"Я думаю, что это один из первых объектов, который мы делаем с инклюзивными элементами. Надеюсь, что сегодня только начало положено, а дальше будем двигаться в этом направлении более широкими шагами", — сказал он, добавив, что парки можно создать и в других муниципалитетах области.

"Конечно, это касается не только Калининграда, но и всех наших детей", — подчеркнул глава региона.

О площадке

Парк открылся на площади 3167 квадратных метров и доступен для всех желающих. Он включает детские аттракционы и тренажеры, рассчитанные, в том числе, на детей и подростков с ограниченными возможностями. Главная отличительная черта — футбольное поле с искусственным покрытием.