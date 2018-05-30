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Помощником Трефилова в женской сборной России по гандболу станет Полторацкая
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Помощником Трефилова в женской сборной России по гандболу станет Полторацкая 

Чемпионат.com 1 час назад
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв сообщил, что помощником главного тренера женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова станет Ирина Полторацкая.
«С осени этого года помощником Трефилова в женской сборной России станет Ирина Полторацкая. Я разговаривал с ней — это человек огромного развития. Могу назвать её интеллектуалом. Полторацкая — это человек, который находится в постоянном поиске и это большое усиление для команды. Я уже разговаривал с Трефиловым, он очень рад, что его помощником по сборной станет Ирина», — сказал Шишкарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Слюсаренко.
Ирина Полторацкая является трёхкратной чемпионкой мира в составе сборной России, серебряным призёром летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине. СейчасТрефилова является главным тренером женского македонского клуба «Вардар».
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