Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв высказался по поводу ситуации с домашней ареной московского «Спартака».
«Гандбольный «Спартак» занял второе место в своём первом сезоне. Можно сказать, что проект состоялся и он безусловно будет продолжаться. Сейчас главная задача — это найти «Спартаку» Постоянное место, где бы он играл домашние матчи. Не дело, когда такой клуб, как «Спартак», с таким именем и статусом — «бомжует».
Клуб будет рассматривать несколько вариантов арен, чтобы армия болельщиков имела определённое место. Нужно знать, где команда постоянно играет. Сейчас рассматривается два варианта: УСЗ «Дружба» и МЛС «Лужники». Ведутся переговоры. Если удастся арендовать одну арену, то это станет большим плюсом для болельщиков и всего российского гандбола», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.