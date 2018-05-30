Шишкарёв: не дело, когда такой клуб, как «Спартак» — «бомжует»

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв высказался по поводу ситуации с домашней ареной московского «Спартака»

«Гандбольный «Спартак» занял второе место в своём первом сезоне. Можно сказать, что проект состоялся и он безусловно будет продолжаться. Сейчас главная задача — это найти «Спартаку» Постоянное место, где бы он играл домашние матчи. Не дело, когда такой клуб, как «Спартак», с таким именем и статусом — «бомжует».