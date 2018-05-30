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Шишкарёв: не дело, когда такой клуб, как «Спартак» — «бомжует»
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Шишкарёв: не дело, когда такой клуб, как «Спартак» — «бомжует» 

Чемпионат.com 1 час назад
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв высказался по поводу ситуации с домашней ареной московского «Спартака».
«Гандбольный «Спартак» занял второе место в своём первом сезоне. Можно сказать, что проект состоялся и он безусловно будет продолжаться. Сейчас главная задача — это найти «Спартаку» Постоянное место, где бы он играл домашние матчи. Не дело, когда такой клуб, как «Спартак», с таким именем и статусом — «бомжует».
Клуб будет рассматривать несколько вариантов арен, чтобы армия болельщиков имела определённое место. Нужно знать, где команда постоянно играет. Сейчас рассматривается два варианта: УСЗ «Дружба» и МЛС «Лужники». Ведутся переговоры. Если удастся арендовать одну арену, то это станет большим плюсом для болельщиков и всего российского гандбола», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
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