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ФГР обратилась в апелляционный суд после недопуска Шишкарева к выборам в IHF
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ФГР обратилась в апелляционный суд после недопуска Шишкарева к выборам в IHF 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) обратилась в апелляционный суд Международной федерации гандбола (IHF) с требованием признать незаконным отказ в рассмотрении вопроса недопуска главы ФГР Сергея Шишкарева к выборам на руководящую должность IHF. Об этом Шишкарев сообщил журналистам.
На состоявшемся в ноябре прошлого года в Анталье конгрессе IHF Шишкарев не был допущен до выборов в исполком организации. Также планировалось, что глава ФГР будет кандидатом на пост казначея Международной федерации гандбола.
"Было наше обращение в суд Международной федерации гандбола (IHF), который отклонил наше заявление о том, почему вопрос о моем участии в выборах на конгрессе IHF не был поставлен на обсуждение. Это никак не мешает рабочим отношениям, мы не чувствуем никакой дискриминации. Но так как наше обращение необоснованно отклонено, мы отправили наше обращение в апелляционный суд IHF", — сказал Шишкарев.
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