В Египте уверены, что Салах восстановится к матчу с Россией

Президент Футбольной ассоциации Египта Хани Або Рида сообщил, что форвард национальной сборной Мохамед Салах скорее всего пропустит стартовый матч чемпионата мира-2018. Египтянин восстанавливается после травмы плеча, полученной в борьбе с Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов. В первом матче Египет сыграет с Уругваем.

В то же время Або Рида уверен, что к матчу со сборной России Салах будет полностью готов, сообщает Bleacher Report. Россия и Египет сыграют во втором туре ЧМ-2018 19 июня в Санкт-Петербурге.