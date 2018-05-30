Хосеп Гвардьола: «Буду болеть за те сборные, где у меня есть друзья»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что будет поддерживать сразу несколько сборных на предстоящем чемпионате мира.

— Да, я хотел бы, чтобы чемпионат мира выиграла Испания, — приводит AS слова 47-летнего испанца. — А также Англия и Германия. Я поддерживаю те команды, в которых у меня есть друзья.

На чемпионате мира сборная Испании сыграет в группе B с Португалией, Ираном и Марокко. Сборная Англии в гурппе G сыграет с командами из Бельгии, Панамы и Туниса. Германия в группе F сыграет с Мексикой, Швецией и Кореей.

Расписание чемпионата мира по футболу — здесь