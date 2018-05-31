Форвард сборной Австрии: мы были лучше России 

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Австрии Марко Арнаутович выразил мнение, что его команда была лучше России в контрольном матче, прошедшем на стадионе в Инсбруке.
"По-моему, мы заслужили эту победу, потому что очень хорошо играли и, на мой взгляд, были лучше по ходу матча. Не хочу кого-то выделять, мы играли именно командно и каждый из нас сумел себя проявить максимально эффективно", — цитирует Арнаутовича ТАСС.
Ранее сообщалось, что российская команда уступила австрийцам со счетом 0:1.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.