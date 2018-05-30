Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что долг футбольной «Кубани» перед ним составляет 250 миллионов рублей. Ранее стало известно, что «Кубань» не получила лицензии на участие в ФНЛ. По данным сайта болельщиков клуба, клуб с 90-летней историей будет объявлен банкротом и прекратит свое существование.
— Накопленный долг футбольного клуба «Кубань» — 250 млн рублей, в этом пуле кредиторов столько моих личных денег, — цитирует ТАСС Шишкарева. — Я бы добавил своих, плюс еще кто-то, и мы могли бы строить. Мы нашли место рядом со стадионом «Краснодар», проект может обойтись в 10-12 миллионов евро.