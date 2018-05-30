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Долг «Кубани» перед главой Федерации гандбола России — 250 миллионов рублей
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Долг «Кубани» перед главой Федерации гандбола России — 250 миллионов рублей 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что долг футбольной «Кубани» перед ним составляет 250 миллионов рублей. Ранее стало известно, что «Кубань» не получила лицензии на участие в ФНЛ. По данным сайта болельщиков клуба, клуб с 90-летней историей будет объявлен банкротом и прекратит свое существование.
— Накопленный долг футбольного клуба «Кубань» — 250 млн рублей, в этом пуле кредиторов столько моих личных денег, — цитирует ТАСС Шишкарева. — Я бы добавил своих, плюс еще кто-то, и мы могли бы строить. Мы нашли место рядом со стадионом «Краснодар», проект может обойтись в 10-12 миллионов евро.
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