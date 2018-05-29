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Набиль Маалул: «Португалия серьезный кандидат на победу на чемпионате мира»
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Набиль Маалул: «Португалия серьезный кандидат на победу на чемпионате мира» 

Спорт-Экспресс 29 мая 2018
Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул считает, что Португалия будет претендовать на победу на чемпионате мира. В товарищеском матче тунисцы и португальцы сыграли вничью — 2:2.
— Я считаю, что Португалия серьезный кандидат на победу на чемпионате мира, — цитирует A Bola Маалула. — Это была первая игра на неделе подготовки. Не хватало многих игроков основного состава. Думаю, что португальцы будут в лучшей форме и проведут хорошо чемпионат мира.
Я ничьей очень доволен. Это важный матч для нашего будущего. Хотим набрать оптимальную форму.
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