Набиль Маалул: «Португалия серьезный кандидат на победу на чемпионате мира»

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул считает, что Португалия будет претендовать на победу на чемпионате мира. В товарищеском матче тунисцы и португальцы сыграли вничью — 2:2.

— Я считаю, что Португалия серьезный кандидат на победу на чемпионате мира, — цитирует A Bola Маалула. — Это была первая игра на неделе подготовки. Не хватало многих игроков основного состава. Думаю, что португальцы будут в лучшей форме и проведут хорошо чемпионат мира.

Я ничьей очень доволен. Это важный матч для нашего будущего. Хотим набрать оптимальную форму.