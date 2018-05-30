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Австрия — Россия. Онлайн
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Австрия — Россия. Онлайн
SovSport.Ru
54 минуты назад
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SovSport.Ru
Онлайн-трансляция товарищеского матча сборных России и Австрии. Стартовые составы команд, события матча, голы, комментарии.
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