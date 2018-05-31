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Дзагоев: футболисты сборной России должны успеть подойти к ЧМ в хорошей форме
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Дзагоев: футболисты сборной России должны успеть подойти к ЧМ в хорошей форме 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
ТАСС, 31 мая. Российские футболисты еще имеют время для подготовки, чтобы подойти к чемпионату мира в хорошей физической форме. Такое мнение в эфире «Матч ТВ» высказал полузащитник сборной России Алан Дзагоев.
Россияне в среду уступили команде Австрии со счетом 0:1 в товарищеском матче в Инсбруке.
"Что-то у нас получалось, что-то — нет. Результат, конечно, отрицательный, мы играли на победу, но были под нагрузками. У нас еще есть время, чтобы подойти в хорошей форме [к ЧМ-2018]", — сказал Дзагоев.
Заключительный матч перед чемпионатом мира россияне проведут 5 июня в Москве с командой Турции.
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