Дзагоев: футболисты сборной России должны успеть подойти к ЧМ в хорошей форме

ТАСС , 31 мая. Российские футболисты еще имеют время для подготовки, чтобы подойти к чемпионату мира в хорошей физической форме. Такое мнение в эфире «Матч ТВ» высказал полузащитник сборной России Алан Дзагоев

Россияне в среду уступили команде Австрии со счетом 0:1 в товарищеском матче в Инсбруке.

"Что-то у нас получалось, что-то — нет. Результат, конечно, отрицательный, мы играли на победу, но были под нагрузками. У нас еще есть время, чтобы подойти в хорошей форме [к ЧМ-2018]", — сказал Дзагоев.

Заключительный матч перед чемпионатом мира россияне проведут 5 июня в Москве с командой Турции.