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Дзагоев: результат отрицательный. Сборная России должна улучшить свою игру
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Дзагоев: результат отрицательный. Сборная России должна улучшить свою игру 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал поражение в товарищеском матче с национальной командой Австрии (0:1).
"Конечно, отрицательный результат. Хотели выиграть и играли на победу, бежали, прессинговали. Что-то получалось, что-то нет, но есть ещё немного времени, и должны улучшить свою игру. Мы были под нагрузками — может, где-то сводило чуть ножки. Думаю, за оставшееся время подготовимся и подойдём к чемпионату мира в хорошей форме", — сказал Дзагоев в эфире телеканала «Матч ТВ».
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