Дзагоев: результат отрицательный. Сборная России должна улучшить свою игру

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал поражение в товарищеском матче с национальной командой Австрии (0:1).

"Конечно, отрицательный результат. Хотели выиграть и играли на победу, бежали, прессинговали. Что-то получалось, что-то нет, но есть ещё немного времени, и должны улучшить свою игру. Мы были под нагрузками — может, где-то сводило чуть ножки. Думаю, за оставшееся время подготовимся и подойдём к чемпионату мира в хорошей форме", — сказал Дзагоев в эфире телеканала «Матч ТВ».