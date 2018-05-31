Эксперт: Игнашевич своей игрой добавил уверенности обороне сборной России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением об игре национальной команды в контрольном матче с Австрией.

"Две команды решали разные задачи, они находятся в разном физическом состоянии. Наша команда под тяжелыми нагрузками, а австрийцы на свежести, им эта игра ничего не дает, они уйдут сейчас в отпуск. А мы за оставшиеся две недели наберем нужные кондиции", — цитирует Игнатьева ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев.

Он также отметил выступление защитника Сергея Игнашевича , который вернулся в состав сборной России после временного завершения карьеры в национальной команде.

"Впервые наша команда вышла с четырьмя защитниками, Игнашевич добавил обороне солидности и некой уверенности своей игрой. Пока не получается активной игры в атаке. Агрессивных и креативных действий было немного", — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что Игнашевич стал самым возрастным игроком в истории сборной России.