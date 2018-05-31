Ещё
Эксперт: Игнашевич своей игрой добавил уверенности обороне сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт: Игнашевич своей игрой добавил уверенности обороне сборной России 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением об игре национальной команды в контрольном матче с Австрией.
"Две команды решали разные задачи, они находятся в разном физическом состоянии. Наша команда под тяжелыми нагрузками, а австрийцы на свежести, им эта игра ничего не дает, они уйдут сейчас в отпуск. А мы за оставшиеся две недели наберем нужные кондиции", — цитирует Игнатьева ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Он также отметил выступление защитника Сергея Игнашевича, который вернулся в состав сборной России после временного завершения карьеры в национальной команде.
"Впервые наша команда вышла с четырьмя защитниками, Игнашевич добавил обороне солидности и некой уверенности своей игрой. Пока не получается активной игры в атаке. Агрессивных и креативных действий было немного", — заявил эксперт.
Ранее сообщалось, что Игнашевич стал самым возрастным игроком в истории сборной России.
Газета.Ru: последние новости
В регионах стартуют кампании по выборам губернаторов и заксобраний Велогонщик Дмитриев побил рекорд России в спринте на Гран-при Москвы В "Единой России" может появиться партпроект по поддержке добровольческого движения
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия призналась в допинге135
Сборная России по футболу проиграла Австрии66
Чемпион мира разбился под Тверью6
«Мы не позволили россиянам сыграть в свой футбол»1
Горячая бразильянка надела форму сборной России63
Видео
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
04:51
Секретное оружие: кто спасет Россию на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение