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Тренер: австрийцы не позволили показать российским футболистам свои сильные стороны
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Тренер: австрийцы не позволили показать российским футболистам свои сильные стороны 

ТАСС 31 мая 2018
Фото: ТАСС
ИНСБРУК /Австрия/, 31 мая. /ТАСС/. Сборная Австрии по футболу смогла нейтрализовать сильные качества команды России. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер австрийцев Франко Фода.
Сборная России в среду уступила команде Австрии со счетом 0:1 в товарищеском матче.
"Я просматривал несколько игр россиян — с испанцами, с французами. Знал, что у россиян есть сильные стороны, в частности, быстрый переход из обороны в атаку. Но сегодня просто мы не позволили им сыграть так, как они не хотели. Мы сыграли в обороне очень компактно", — поделился впечатлениями Фода.
С 20 мая российская сборная готовится к домашнему чемпионату мира в австрийском Нойштифт-им-Штубайтале. В четверг команда вернется в Москву, где продолжит подготовку к турниру. 5 июня россияне проведут товарищеский матч с командой Турции на «ВЭБ-Арене».
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Россияне сыграют в группе с командами Саудовской Аравии (14 июня, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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