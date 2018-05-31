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Кафельников: более беспомощного поколения игроков на уровне сборной не припомню
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Кафельников: более беспомощного поколения игроков на уровне сборной не припомню 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выступление сборной России в товарищеском матче с командой Австрии (0:1).
"Вот что я думаю! Более беспомощного поколения спортсменов в игровых видах спорта на уровне сборной я не припомню", — написал Кафельников на своей странице в «Твиттере».
Напомним, следующую товарищескую встречу подопечные Станислава Черчесова проведут 5 июня. Соперником национальной команды России станет сборная Турции. На чемпионате мира–2018 сборная России выступит в одной группе с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
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