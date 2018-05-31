Кафельников назвал футболистов сборной России «беспомощным поколением» 

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников раскритиковал сборную России по футболу, которая проиграла национальной команде Австрии в контрольном матче. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Вот что я думаю: более беспомощного поколения спортсменов в игровых видах спорта на уровне сборной не припомню", — написал Кафельников в своем твиттере.
Он также выразил мнение, что если бы сборную России возглавлял бывший главный тренер сборной СССР и киевского «Динамо», ныне покойный, Валерий Лобановский, то команда добилась бы успешного результата.
Ранее сообщалось, что сборная России уступила австрийцам со счетом 0:1.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.