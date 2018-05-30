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Российские футболисты проиграли австрийцам в предпоследнем контрольном матче перед ЧМ-2018
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Российские футболисты проиграли австрийцам в предпоследнем контрольном матче перед ЧМ-2018 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Сборная России по футболу в среду на стадионе «Тиволи» в Инсбруке провела товарищеский матч против национальной команды Австрии, завершив тем самым альпийский сбор перед домашним чемпионатом мира по футболу.
Подопечные Станислава Черчесова уступили хозяевам поля со счетом 0:1. Единственный мяч на 28-й минуте провел Алессандро Шепф.
Это была последняя игра для команды Черчесова перед оглашением окончательной заявки сборной, которая должна быть сформирована до 4 июня. Австрийцы, которые не пробились на турнир в России, решали в ней внутрикомандные задачи и готовились к отпуску.
Отметим, что российская команда не может выиграть уже на протяжении шести матчей кряду, причем три последние товарищеские встречи были ею проиграны.
Заключительным контрольным матчем перед стартом на мундиале для хозяев турнира будет встреча с турками, которая состоится 5 июня в Москве.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе россияне сыграют 14 июня со сборной Саудовской Аравии, 19 июня — с Египтом и 25 июня — с Уругваем.
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