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Сборная России не может победить с октября 2017 года
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Сборная России не может победить с октября 2017 года 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сборная России по футболу потерпела поражение в контрольном матче с национальной командой Австрии, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Таким образом, подопечные Станислава Черчесова не сумели победить в шестой игре подряд. Последняя победа россиян датирована 7 октября 2017 года, когда была обыграна команда Южной Кореи со счетом 4:2.
После этого сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) и Испанией (3:3), а также проиграла Аргентине (0:1), Бразилии (0:3) и Франции (1:3).
Перед началом чемпионата мира — 2018 российская команда проведет еще один контрольный матч со сборной Турцией, который пройдет 5 июня в Москве.
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