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Головин: проигрывать всегда неприятно, но мы сделаем выводы
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Головин: проигрывать всегда неприятно, но мы сделаем выводы 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Австрии (0:1). «Проигрывать всегда неприятно, но мы сейчас находимся в процессе подготовки, идёт сбор. Выполнили довольно большой объём работы. Что-то в этой игре получилось лучше, что-то хуже. Сделаем выводы и будем готовиться к следующему матчу», — сказал Головин корреспонденту «Чемпионата» Галине Козловой.
Следующую товарищескую встречу подопечные Станислава Черчесова проведут 5 июня. Соперником национальной команды России станет сборная Турции.
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