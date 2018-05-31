Ещё
Черышев: сборная России будет играть на ЧМ с такими же сильными командами, как австрийцы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черышев: сборная России будет играть на ЧМ с такими же сильными командами, как австрийцы 

ТАСС 37 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
ИНСБРУК /Австрия/, 31 мая. /ТАСС/. Сборная России по футболу будет играть на чемпионате мира с такими же сильными соперниками, как команда Австрии. Об этом журналистам заявил полузащитник российской команды Денис Черышев.
В среду сборная России проиграла в товарищеском матче команде Австрии со счетом 0:1. Сейчас россияне проводят учебно-тренировочный сбор в австрийском Нойштифте.
"Соперник был тяжелый, именно такие будут на чемпионате мира. Мы тренируемся 15 дней вместе, надо разбирать свои ошибки, где мы их допустили, и двигаться дальше. И австрийцы, и мы имели моменты, но мы свои не реализовали — это футбол, где забивают тебе, если не забиваешь ты. Мы должны идти вперед, хотим выигрывать, показывать хороший футбол, играть за нашу страну, поэтому будем биться, чтобы показывать хороший результат — сегодня проиграли, но завтра будем стараться победить", — сказал Черышев.
"Нагрузки у нас были, но мы все равно были готовы сыграть хорошо. У нас не получились некоторые моменты как персонально, так и командно. Сейчас нужно двигаться дальше, чтобы против Турции показать другой футбол и выиграть", — отметил футболист.
В четверг сборная России вернется в Москву, где продолжит подготовку к чемпионату мира. 5 июня россияне проведут товарищескую встречу против команды Турции на «ВЭБ— Арене». За день до этого тренерский штаб российской сборной должен объявить окончательную заявку на чемпионат мира из 23 футболистов.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии (14 июня, стадион «Лужники»), Египта (19 июня, стадион «Санкт-Петербург») и Уругвая (25 июня, «Самара-Арена»).
ТАСС: последние новости
Дзагоев: футболисты сборной России должны успеть подойти к ЧМ в хорошей форме Хет-трик Месси позволил сборной Аргентины обыграть команду Гаити Тренер: сборная РФ может доказать в матче с австрийцами, что она заслуженно сыграет на ЧМ
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия призналась в допинге127
Сборная России по футболу проиграла Австрии60
Чемпион мира разбился под Тверью6
Горячая бразильянка надела форму сборной России63
Овечкину пожелали смерти19
Видео
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
04:51
Секретное оружие: кто спасет Россию на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение