Черышев: сборная России будет играть на ЧМ с такими же сильными командами, как австрийцы

ИНСБРУК /Австрия/, 31 мая. / ТАСС /. Сборная России по футболу будет играть на чемпионате мира с такими же сильными соперниками, как команда Австрии. Об этом журналистам заявил полузащитник российской команды Денис Черышев

В среду сборная России проиграла в товарищеском матче команде Австрии со счетом 0:1. Сейчас россияне проводят учебно-тренировочный сбор в австрийском Нойштифте.

"Соперник был тяжелый, именно такие будут на чемпионате мира. Мы тренируемся 15 дней вместе, надо разбирать свои ошибки, где мы их допустили, и двигаться дальше. И австрийцы, и мы имели моменты, но мы свои не реализовали — это футбол, где забивают тебе, если не забиваешь ты. Мы должны идти вперед, хотим выигрывать, показывать хороший футбол, играть за нашу страну, поэтому будем биться, чтобы показывать хороший результат — сегодня проиграли, но завтра будем стараться победить", — сказал Черышев.

"Нагрузки у нас были, но мы все равно были готовы сыграть хорошо. У нас не получились некоторые моменты как персонально, так и командно. Сейчас нужно двигаться дальше, чтобы против Турции показать другой футбол и выиграть", — отметил футболист.

В четверг сборная России вернется в Москву, где продолжит подготовку к чемпионату мира. 5 июня россияне проведут товарищескую встречу против команды Турции на «ВЭБ— Арене». За день до этого тренерский штаб российской сборной должен объявить окончательную заявку на чемпионат мира из 23 футболистов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии (14 июня, стадион «Лужники»), Египта (19 июня, стадион «Санкт-Петербург») и Уругвая (25 июня, «Самара-Арена»).