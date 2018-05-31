Голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал поражение от Австрии (0:1) в товарищеском матче.
«Эмоций никаких, оценивать игру не моё дело. Оценивает игру табло, оно сегодня показало. Нагрузки? Это нелепые отмазки. Мы должны выходить и играть. Ключевое слово — играть. Тогда и счёт будет меняться. Мы должны улучшать игру. Сейчас игра с Турцией, а потом чемпионат мира. На таком турнире всё будет выше уровнем. Тренер был не зол, разговор прошёл спокойно.
Из положительного — нет травм. Предпосылки были, но всё обошлось. Матчи не портят атмосферу, портит результат. Хочется побеждать в любом матче. Нам надо улучшать игру, больше выигрывать. Гол? Мы разбирали моменты, видели, что Австрия играет именно так. Проход по флангу, прострел и гол. Мы проиграли сегодня и всё. Надо готовиться дальше. Про смену схемы — это вопросы к тренеру. Моя работа — ловить мячи», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.