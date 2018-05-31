Акинфеев: нагрузки — это нелепые отмазки. Сборная России должна улучшать игру

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал поражение от Австрии (0:1) в товарищеском матче.

«Эмоций никаких, оценивать игру не моё дело. Оценивает игру табло, оно сегодня показало. Нагрузки? Это нелепые отмазки. Мы должны выходить и играть. Ключевое слово — играть. Тогда и счёт будет меняться. Мы должны улучшать игру. Сейчас игра с Турцией, а потом чемпионат мира. На таком турнире всё будет выше уровнем. Тренер был не зол, разговор прошёл спокойно.