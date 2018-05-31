Акинфеев — об игре в четыре защитника: «Мое дело — ловить мячи»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев оценил переход на схему с четырьмя защитниками. Подобная схема была представлена в товарищеском матче против команды Австрии, которая завершилась победой австрийцев 1:0.

— Оцените переход на схему с четырьмя защитниками.

— Я не могу оценивать. Оценивать должен тренер.

— А вам лично как удобнее?

— Мое дело — ловить мячи. Все остальное уходит на второй план для меня. (Дмитрий СИМОНОВ)

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